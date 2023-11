Schwacher Handel in Zürich: So performt der SMI aktuell

Der SMI fällt am Nachmittag.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent tiefer bei 10 546,88 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,175 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,156 Prozent höher bei 10 596,15 Punkten, nach 10 579,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 540,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 596,15 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SMI lag noch vor einem Monat, am 06.10.2023, bei 10 837,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der SMI bei 11 098,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, den Stand von 10 787,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 3,93 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 251,33 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 0,44 Prozent auf 83,71 CHF), Swisscom (+ 0,43 Prozent auf 516,00 CHF), Swiss Life (+ 0,37 Prozent auf 591,40 CHF), Lonza (+ 0,12 Prozent auf 329,50 CHF) und Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 1 007,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Geberit (-2,11 Prozent auf 462,90 CHF), Richemont (-1,42 Prozent auf 110,85 CHF), Givaudan (-1,11 Prozent auf 3 023,00 CHF), Sika (-0,97 Prozent auf 225,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 240,20 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 513 059 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,860 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

