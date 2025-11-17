Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI am Mittag

Am Montag steht der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,60 Prozent im Minus bei 2 039,63 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 2 052,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 051,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 039,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 055,79 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 17.10.2025, einen Stand von 2 035,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 000,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Stand von 1 912,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 6,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Novartis (+ 0,61 Prozent auf 105,06 CHF), Julius Bär (+ 0,21 Prozent auf 57,62 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 171,25 CHF), Alcon (+ 0,06 Prozent auf 61,74 CHF) und Sandoz (-0,11 Prozent auf 54,78 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swiss Re (-2,51 Prozent auf 141,90 CHF), VAT (-1,60 Prozent auf 325,30 CHF), Straumann (-1,59 Prozent auf 99,10 CHF), Swatch (I) (-1,49 Prozent auf 172,40 CHF) und ams-OSRAM (-1,47 Prozent auf 10,08 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 733 708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 247,127 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at