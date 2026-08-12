Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent schwächer bei 2 323,53 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,093 Prozent leichter bei 2 335,52 Punkten, nach 2 337,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 335,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 319,31 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,745 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SLI mit 2 283,28 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der SLI 2 095,02 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 983,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2,19 Prozent auf 644,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,05 Prozent auf 201,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 84,26 CHF), Holcim (+ 0,81 Prozent auf 72,18 CHF) und Galderma (+ 0,74 Prozent auf 177,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Alcon (-3,50 Prozent auf 58,92 CHF), Richemont (-2,68 Prozent auf 194,65 CHF), Lonza (-2,02 Prozent auf 563,80 CHF), Roche (-1,60 Prozent auf 363,00 CHF) und Novartis (-1,51 Prozent auf 123,96 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 426 643 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 317,007 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at