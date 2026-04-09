ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|SPI-Entwicklung
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09.04.2026 12:26:56
Schwacher Handel in Zürich: SPI am Mittag im Minus
Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 18 234,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,283 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,189 Prozent fester bei 18 353,35 Punkten in den Handel, nach 18 318,69 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18 353,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 231,01 Punkten lag.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,599 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 09.03.2026, den Wert von 17 964,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 502,97 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 14 604,46 Punkten.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,042 Prozent nach. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF), ams-OSRAM (+ 6,44 Prozent auf 9,76 CHF), DocMorris (+ 3,95 Prozent auf 5,53 CHF), BioVersys (+ 3,46 Prozent auf 26,90 CHF) und MCH (+ 1,96 Prozent auf 3,64 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Leclanche (Leclanché SA) (-11,96 Prozent auf 0,09 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,49 Prozent auf 0,30 CHF), Xlife Sciences (-9,30 Prozent auf 19,50 CHF), ASMALLWORLD (-9,09 Prozent auf 0,55 CHF) und SHL Telemedicine (-8,76 Prozent auf 0,96 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 738 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 276,294 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu ASMALLWORLD AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|10,90
|1,40%
|ASMALLWORLD AG
|0,68
|1,50%
|BioVersys
|27,00
|0,00%
|Curatis AG
|23,70
|3,04%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5,96
|-0,58%
|Evolva Holding AG
|0,89
|-6,32%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,20
|-3,88%
|Julius Bär
|67,06
|0,39%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,10
|0,50%
|MCH
|4,02
|0,00%
|MindMaze Therapeutics
|0,31
|-0,65%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|360,20
|1,12%
|SHL Telemedicine
|1,05
|4,50%
|UBS
|35,18
|-0,93%
|Xlife Sciences AG
|21,00
|-2,33%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 534,28
|0,86%