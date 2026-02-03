Schwacher Handel in Zürich: SPI am Mittag leichter

Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 18 460,17 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,399 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,460 Prozent höher bei 18 569,47 Punkten, nach 18 484,47 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18 602,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 460,17 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bewegte sich der SPI bei 18 219,49 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Stand von 16 982,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 639,04 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 18 642,83 Punkte. Bei 17 950,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 10,24 Prozent auf 7,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 9,04 Prozent auf 127,80 CHF), Schlatter Industries (+ 5,95 Prozent auf 19,60 CHF), lastminutecom (+ 4,96 Prozent auf 14,80 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 4,39 Prozent auf 166,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Edisun Power Europe (-9,90 Prozent auf 56,40 CHF), Xlife Sciences (-6,10 Prozent auf 20,00 CHF), Villars SA (-5,08 Prozent auf 560,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,97 Prozent auf 1,16 CHF) und Adecco SA (-3,79 Prozent auf 22,32 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 852 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 308,778 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at