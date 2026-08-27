Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 20 317,73 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,522 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,525 Prozent schwächer bei 20 329,67 Punkten, nach 20 436,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20 308,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20 329,67 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,131 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 183,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, notierte der SPI bei 19 229,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der SPI einen Stand von 16 943,47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 12,32 Prozent auf 0,18 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,25 Prozent auf 0,03 CHF), Feintool International (+ 3,64 Prozent auf 11,40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,35 Prozent auf 32,35 CHF) und Accelleron Industries (+ 3,21 Prozent auf 80,35 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Adval Tech (-13,94 Prozent auf 35,80 CHF), StarragTornos (-4,21 Prozent auf 34,10 CHF), SHL Telemedicine (-4,21 Prozent auf 1,03 CHF), IVF HARTMANN (-3,70 Prozent auf 130,00 CHF) und Curatis (-3,65 Prozent auf 18,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 601 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 321,162 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at