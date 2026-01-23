Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am fünften Tag der Woche wieder ab.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,30 Prozent tiefer bei 18 261,03 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,370 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,355 Prozent tiefer bei 18 250,86 Punkten, nach 18 315,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 250,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 261,03 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,539 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, betrug der SPI-Kurs 18 186,12 Punkte. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Wert von 17 325,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der SPI mit 16 335,86 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,103 Prozent aufwärts. Bei 18 642,83 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 18 069,15 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SFS (+ 4,30 Prozent auf 116,40 CHF), Idorsia (+ 2,53 Prozent auf 3,85 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,25 Prozent auf 45,40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 1,83 Prozent auf 15,60 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 1,78 Prozent auf 86,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Adval Tech (-5,45 Prozent auf 31,20 CHF), SHL Telemedicine (-4,55 Prozent auf 1,05 CHF), lastminutecom (-3,08 Prozent auf 14,15 CHF), Schlatter Industries (-3,06 Prozent auf 19,00 CHF) und MCH (-2,44 Prozent auf 4,39 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 128 470 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 302,492 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

