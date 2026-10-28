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Index-Bewegung 28.10.2026 12:27:23

Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nach

Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nach

SPI-Handel am Mittwoch.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,56 Prozent tiefer bei 20 484,63 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,592 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,234 Prozent auf 20 551,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20 599,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 484,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 554,02 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 758,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der SPI bei 20 401,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 080,74 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,29 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Jungfraubahn (+ 9,60 Prozent auf 262,50 CHF), Huber + Suhner (+ 4,42 Prozent auf 170,20 CHF), ams-OSRAM (+ 3,26 Prozent auf 19,33 CHF), Gurit (+ 2,79 Prozent auf 47,90 CHF) und Accelleron Industries (+ 2,75 Prozent auf 67,25 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Logitech (-11,03 Prozent auf 81,82 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,22 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Sandoz (-3,31 Prozent auf 79,38 CHF) und Kudelski (-3,21 Prozent auf 1,36 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 596 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 349,375 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Accelleron Industries AG 72,75 2,83% Accelleron Industries AG
ams-OSRAM AG 20,70 2,48% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1 234,00 0,08% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,20 1,41% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,42 -0,82% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 50,80 2,42% Gurit Holding AG
Huber + Suhner AG 186,20 5,80% Huber + Suhner AG
Jungfraubahn AG (N) 263,00 1,54% Jungfraubahn AG (N)
Kudelski S.A. (I) 1,47 0,34% Kudelski S.A. (I)
Logitech S.A. 91,50 -3,97% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,17 -2,60% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 434,40 -0,96% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 86,36 -2,22% Sandoz
SHL Telemedicine 1,01 -5,61% SHL Telemedicine
UBS 41,72 -1,04% UBS

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SPI 20 550,95 -0,24%

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