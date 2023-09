Schwacher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag ging der SPI den Handel nahezu unverändert (minus 0,69 Prozent) bei 14 349,29 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,916 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,410 Prozent leichter bei 14 390,22 Punkten in den Handel, nach 14 449,51 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 315,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 426,72 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 14 443,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2023, betrug der SPI-Kurs 14 657,20 Punkte. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 26.09.2022, einen Stand von 12 943,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,17 Prozent. Bei 15 314,62 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 616,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Kinarus (+ 100,00 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 14,29 Prozent auf 16,00 CHF), Evolva (+ 7,87 Prozent auf 2,74 CHF), Private Equity (+ 5,94 Prozent auf 67,80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,97 Prozent auf 2,08 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Talenthouse (-5,88 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,76 Prozent auf 0,07 CHF), V-Zug (-5,44 Prozent auf 59,10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,23 Prozent auf 5,44 CHF) und Peach Property Group (-5,04 Prozent auf 12,82 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Kinarus-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 31 991 013 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 286,169 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Achiko-Aktie hat mit 0,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

