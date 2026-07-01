Schwacher Handel in Zürich: SPI letztendlich leichter

So bewegte sich der SPI am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Der SPI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,49 Prozent auf 19 917,53 Punkte zurück. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,485 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,097 Prozent auf 19 995,95 Punkte an der Kurstafel, nach 20 015,46 Punkten am Vortag.

Bei 20 008,83 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 849,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,285 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 01.06.2026, mit 18 837,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der SPI 18 133,98 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, betrug der SPI-Kurs 16 573,80 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,18 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 141,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 11,01 Prozent auf 6,05 CHF), Perrot Duval SA (+ 10,26 Prozent auf 50,50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 9,50 Prozent auf 0,22 CHF), Tecan (N) (+ 8,53 Prozent auf 175,60 CHF) und SHL Telemedicine (+ 7,84 Prozent auf 1,10 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-10,00 Prozent auf 0,59 EUR), EvoNext (-8,33 Prozent auf 2,20 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,67 Prozent auf 6,50 CHF), ams-OSRAM (-6,48 Prozent auf 16,32 CHF) und Gurit (-6,04 Prozent auf 38,90 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 892 240 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 296,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at