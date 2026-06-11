Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter

Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent auf 19 004,61 Punkte nach. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,362 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,319 Prozent auf 18 949,86 Punkte an der Kurstafel, nach 19 010,52 Punkten am Vortag.

Bei 19 004,61 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 949,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 11.05.2026, mit 18 575,43 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der SPI 17 958,66 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, betrug der SPI-Kurs 17 004,99 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,18 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Curatis (+ 12,44 Prozent auf 25,30 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,10 Prozent auf 6,94 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 2,13 Prozent auf 72,00 CHF), Leonteq (+ 1,79 Prozent auf 14,80 CHF) und Comet (+ 1,49 Prozent auf 367,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-21,31 Prozent auf 4,80 CHF), Adval Tech (-19,38 Prozent auf 36,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,07 Prozent auf 0,29 CHF), INTERROLL (-5,58 Prozent auf 1 354,00 CHF) und SHL Telemedicine (-5,49 Prozent auf 0,86 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 221 902 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 279,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at