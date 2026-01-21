Schwacher Handel in Zürich: SPI schwächelt

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am Mittwoch.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,10 Prozent tiefer bei 18 181,38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,389 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,325 Prozent leichter bei 18 139,56 Punkten, nach 18 198,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 197,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 069,15 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,972 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 088,46 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 17 360,58 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 16 154,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,334 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 069,15 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 11,11 Prozent auf 50,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,09 Prozent auf 0,06 CHF), PolyPeptide (+ 8,35 Prozent auf 31,80 CHF), Komax (+ 5,83 Prozent auf 63,50 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 1,26 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Villars SA (-6,56 Prozent auf 570,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,51 Prozent auf 6,35 CHF), Cicor Technologies (-4,28 Prozent auf 123,00 CHF), Orior (-3,69 Prozent auf 11,50 CHF) und Calida (-3,44 Prozent auf 12,36 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 803 998 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 304,063 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

