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WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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SPI im Fokus 12.08.2026 12:26:52

Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Der SPI verbucht am Mittwoch Verluste.

Am Mittwoch steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,50 Prozent im Minus bei 20 408,63 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,543 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,127 Prozent auf 20 485,90 Punkte an der Kurstafel, nach 20 511,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20 485,90 Punkte, das Tagestief hingegen 20 379,41 Zähler.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,706 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI auf 20 023,15 Punkte taxiert. Der SPI lag vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 18 582,49 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Wert von 16 595,35 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,88 Prozent aufwärts. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 6,93 Prozent auf 20,52 CHF), IVF HARTMANN (+ 5,49 Prozent auf 134,50 CHF), Clariant (+ 3,78 Prozent auf 10,42 CHF), Montana Aerospace (+ 3,33 Prozent auf 26,40 CHF) und INFICON (+ 3,13 Prozent auf 178,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Groupe Minoteries SA (-5,88 Prozent auf 224,00 CHF), EvoNext (-4,65 Prozent auf 2,05 CHF), Addex Therapeutics (-3,85 Prozent auf 0,04 CHF), Schlatter Industries (-3,68 Prozent auf 18,30 CHF) und Alcon (-3,60 Prozent auf 58,86 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 829 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 321,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Alcon AG 63,48 -0,63% Alcon AG
ams-OSRAM AG 20,50 -2,84% ams-OSRAM AG
Clariant AG (N) 11,46 2,78% Clariant AG (N)
Curatis AG 18,55 -4,38% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,16 -1,82% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 230,00 0,00% Groupe Minoteries SA
Idorsia AG 6,75 -4,66% Idorsia AG
INFICON HOLDING AG 194,20 3,19% INFICON HOLDING AG
IVF HARTMANN AG 138,50 4,53% IVF HARTMANN AG
Logitech S.A. 90,54 1,28% Logitech S.A.
Montana Aerospace 27,20 1,49% Montana Aerospace
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 392,80 -0,76% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 19,00 0,00% Schlatter Industries AG

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SPI 20 413,39 0,21%

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