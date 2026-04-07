Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag fiel der SPI via SIX schlussendlich um 1,48 Prozent auf 17 855,12 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,327 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,012 Prozent höher bei 18 125,93 Punkten, nach 18 123,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 17 855,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 233,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SPI auf 18 099,81 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, notierte der SPI bei 18 384,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der SPI noch bei 14 786,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,12 Prozent nach unten. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 12,28 Prozent auf 6,40 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 10,87 Prozent auf 102,00 CHF), Xlife Sciences (+ 8,63 Prozent auf 21,40 CHF), Orior (+ 4,44 Prozent auf 11,30 CHF) und Gurit (+ 4,11 Prozent auf 38,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil BioVersys (-10,47 Prozent auf 26,50 CHF), GAM (-7,82 Prozent auf 0,09 CHF), Addex Therapeutics (-7,48 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF) und Molecular Partners (-6,98 Prozent auf 3,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 739 725 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 286,336 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at