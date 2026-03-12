Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert schlussendlich

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,21 Prozent leichter bei 17 920,70 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,409 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,219 Prozent leichter bei 17 919,26 Punkten, nach 17 958,66 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 017,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 860,60 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,158 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 674,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 729,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 037,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 574,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell BioVersys (+ 22,08 Prozent auf 28,20 CHF), Accelleron Industries (+ 11,76 Prozent auf 74,15 CHF), PolyPeptide (+ 8,78 Prozent auf 26,65 CHF), Kardex (+ 8,42 Prozent auf 257,50 CHF) und BACHEM (+ 7,73 Prozent auf 59,20 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ASMALLWORLD (-10,79 Prozent auf 0,62 CHF), Curatis (-10,38 Prozent auf 23,30 CHF), Idorsia (-9,13 Prozent auf 3,54 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-8,79 Prozent auf 25,94 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-7,16 Prozent auf 15,82 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 687 588 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 300,273 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at