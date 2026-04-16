HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Kursentwicklung
|
16.04.2026 17:58:50
Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Am Donnerstag fiel der SPI via SIX zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 18 514,38 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,369 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,084 Prozent tiefer bei 18 574,17 Punkten, nach 18 589,84 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 18 501,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 613,63 Punkten erreichte.
SPI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,877 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der SPI 17 937,91 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der SPI mit 18 527,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 632,36 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,49 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell DocMorris (+ 10,63 Prozent auf 6,35 CHF), ams-OSRAM (+ 7,52 Prozent auf 11,58 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,78 Prozent auf 6,30 CHF), SoftwareONE (+ 5,76 Prozent auf 6,89 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4,97 Prozent auf 0,32 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-16,00 Prozent auf 3,15 CHF), Barry Callebaut (-15,59 Prozent auf 1 067,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8,50 Prozent auf 210,00 CHF), Evolva (-8,26 Prozent auf 0,84 CHF) und Varia US Properties (-8,13 Prozent auf 14,70 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 006 532 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 283,151 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel
Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
16.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
16.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SPI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
14.04.26
|SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI aktuell: SPI zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
Analysen zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|12,25
|6,06%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 158,00
|-15,90%
|Bucher Industries AG
|378,40
|-0,84%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|222,00
|-8,26%
|Curatis AG
|23,10
|-1,28%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6,90
|9,71%
|Evolva Holding AG
|0,89
|-8,76%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,20
|-2,36%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|3,36
|-15,58%
|MindMaze Therapeutics
|0,34
|4,97%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|352,80
|-1,12%
|SoftwareONE
|7,29
|5,65%
|UBS
|36,37
|-0,66%
|Varia US Properties
|14,70
|-8,13%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 514,38
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.