Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag fiel der SPI via SIX zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 18 514,38 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,369 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,084 Prozent tiefer bei 18 574,17 Punkten, nach 18 589,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 18 501,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 613,63 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,877 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der SPI 17 937,91 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der SPI mit 18 527,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 632,36 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,49 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell DocMorris (+ 10,63 Prozent auf 6,35 CHF), ams-OSRAM (+ 7,52 Prozent auf 11,58 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,78 Prozent auf 6,30 CHF), SoftwareONE (+ 5,76 Prozent auf 6,89 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4,97 Prozent auf 0,32 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-16,00 Prozent auf 3,15 CHF), Barry Callebaut (-15,59 Prozent auf 1 067,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8,50 Prozent auf 210,00 CHF), Evolva (-8,26 Prozent auf 0,84 CHF) und Varia US Properties (-8,13 Prozent auf 14,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 006 532 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 283,151 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at