Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Der SPI zeigte sich am Mittwochabend im Minus.

Am Mittwoch verlor der SPI via SIX schlussendlich 1,32 Prozent auf 17 804,22 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,363 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 18 051,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 041,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 756,40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 077,05 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,390 Prozent zurück. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 18.02.2026, den Stand von 19 035,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, stand der SPI bei 18 054,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bewegte sich der SPI bei 17 287,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,40 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 574,72 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Molecular Partners (+ 17,46 Prozent auf 3,70 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 14,12 Prozent auf 0,49 CHF), Stadler Rail (+ 11,22 Prozent auf 20,02 CHF), Orell Fuessli (+ 6,46 Prozent auf 140,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,25 Prozent auf 93,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-18,45 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Logitech (-6,07 Prozent auf 71,14 CHF), TX Group (-5,31 Prozent auf 149,80 CHF) und Feintool International (-5,10 Prozent auf 9,30 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 244 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,709 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 79,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at