Graubuendner Kantonalbank Aktie

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WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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SIX-Handel im Blick 04.05.2026 17:58:38

Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende im Minus

So bewegte sich der SPI zum Handelsschluss.

Der SPI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,85 Prozent tiefer bei 18 392,88 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,357 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,203 Prozent auf 18 588,73 Punkte an der Kurstafel, nach 18 551,09 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 373,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 601,14 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 18 123,68 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 18 618,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 16 685,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0,826 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Adval Tech (+ 9,94 Prozent auf 39,80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 9,66 Prozent auf 0,35 CHF), Tecan (N) (+ 4,84 Prozent auf 123,40 CHF), BACHEM (+ 4,45 Prozent auf 73,95 CHF) und SoftwareONE (+ 4,13 Prozent auf 7,18 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Perrot Duval SA (-11,45 Prozent auf 40,20 CHF), Graubuendner Kantonalbank (-7,17 Prozent auf 2 200,00 CHF), SHL Telemedicine (-6,88 Prozent auf 1,02 CHF), Kühne + Nagel International (-5,86 Prozent auf 172,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-5,66 Prozent auf 100,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 062 991 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,616 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adval Tech AG 39,40 4,23% Adval Tech AG
BACHEM HOLDING AG 80,40 4,21% BACHEM HOLDING AG
Banque Cantonale du Jura SA 100,00 -5,66% Banque Cantonale du Jura SA
Curatis AG 24,10 -1,23% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,02 -1,92% EvoNext Holdings AG
Graubuendner Kantonalbank 2 420,00 -6,20% Graubuendner Kantonalbank
Investis Holding AG 158,00 -0,63% Investis Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 187,35 -6,21% Kühne + Nagel International AG (KN)
MindMaze Therapeutics 0,38 9,88% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 40,20 -11,45% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 353,40 -0,95% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,02 -6,88% SHL Telemedicine
SoftwareONE 7,65 4,08% SoftwareONE
Tecan (N) 133,90 4,20% Tecan (N)
UBS 36,89 -1,47% UBS

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