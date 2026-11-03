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XETRA-Handel im Fokus 03.11.2026 12:26:54

Schwacher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag leichter

Der LUS-DAX erleidet derzeit Verluste.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,42 Prozent leichter bei 25 805,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 647,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 851,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 280,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 095,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 24 128,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,04 Prozent nach oben. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 4,20 Prozent auf 52,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,07 Prozent auf 41,34 EUR), RWE (+ 0,88 Prozent auf 57,02 EUR), Hannover Rück (+ 0,41 Prozent auf 292,40 EUR) und Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 004,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,93 Prozent auf 26,20 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 204,40 EUR), MTU Aero Engines (-2,86 Prozent auf 335,90 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR) und Merck (-1,60 Prozent auf 147,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 474 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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adidas 168,95 -1,52% adidas
Bayer 52,92 6,16% Bayer
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,88 -3,48% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 291,20 0,28% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 80,94 -0,47% Henkel KGaA Vz.
Merck KGaA 148,65 -0,80% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 335,80 -2,21% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 1 004,20 0,54% Rheinmetall AG
RWE AG St. 56,86 0,78% RWE AG St.
SAP SE 206,15 -1,27% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,06 -1,06% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,35 -0,06% Vonovia SE
Zalando 25,34 -5,48% Zalando

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