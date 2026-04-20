Schwacher Handel: LUS-DAX am Montagnachmittag in der Verlustzone

Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,10 Prozent auf 24 495,50 Punkte nach.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 289,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 530,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der LUS-DAX bei 22 212,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.01.2026, den Wert von 24 584,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der LUS-DAX 21 211,00 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,287 Prozent nach unten. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 2,36 Prozent auf 57,22 EUR), Commerzbank (+ 2,02 Prozent auf 36,79 EUR), Hannover Rück (+ 1,02 Prozent auf 278,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,96 Prozent auf 263,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 569,20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-2,95 Prozent auf 335,90 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 151,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,83 Prozent auf 90,08 EUR), Continental (-2,30 Prozent auf 66,12 EUR) und Siemens Healthineers (-2,11 Prozent auf 38,09 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 293 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 188,775 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,59 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at