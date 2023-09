Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Der LUS-DAX beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 1,25 Prozent) bei 15 243,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 15 226,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 393,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 684,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 26.06.2023, einen Wert von 15 835,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.09.2022, wurde der LUS-DAX mit 12 220,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 8,45 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,34 Prozent auf 323,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,33 Prozent auf 163,60 EUR), QIAGEN (+ 1,11 Prozent auf 37,39 EUR), Symrise (+ 0,97 Prozent auf 89,54 EUR) und Rheinmetall (+ 0,80 Prozent auf 250,80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-5,18 Prozent auf 22,71 EUR), Siemens Energy (-4,14 Prozent auf 11,92 EUR), Porsche Automobil vz (-3,50 Prozent auf 46,90 EUR), Porsche (-3,42 Prozent auf 89,82 EUR) und SAP SE (-2,76 Prozent auf 120,98 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10 296 972 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 146,283 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Mit 8,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

