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06.11.2026 17:58:49
Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach
Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,30 Prozent leichter bei 25 793,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 143,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 621,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 360,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26 151,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 761,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,99 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 690,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 5,54 Prozent auf 365,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 52,48 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 57,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 346,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Hannover Rück (-4,37 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR) und Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 893 085 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,83 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,56
|-3,29%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|51,83
|1,17%
|Hannover Rück
|291,80
|-3,38%
|Henkel KGaA Vz.
|82,78
|-0,77%
|HOCHTIEF AG
|363,00
|6,39%
|MTU Aero Engines AG
|343,20
|1,09%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|568,80
|-3,36%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|RWE AG St.
|57,22
|0,70%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Siemens AG
|262,05
|-2,82%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,84
|-2,35%
|Vonovia SE
|16,88
|-0,59%
Indizes in diesem Artikel
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|25 679,00
|-1,74%
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