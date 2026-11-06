Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,30 Prozent leichter bei 25 793,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 143,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 621,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 360,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26 151,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 761,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,99 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 690,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 5,54 Prozent auf 365,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 52,48 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 57,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 346,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Hannover Rück (-4,37 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR) und Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 893 085 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,83 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at