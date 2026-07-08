Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Kursentwicklung im Fokus
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08.07.2026 17:58:54
Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben
Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 2,26 Prozent leichter bei 24 886,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 821,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 456,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.06.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 569,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 990,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 237,00 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,30 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Hannover Rück (+ 0,80 Prozent auf 251,40 EUR), EON SE (+ 0,79 Prozent auf 19,21 EUR), BASF (+ 0,56 Prozent auf 47,62 EUR), Brenntag SE (+ 0,32 Prozent auf 56,08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 505,80 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Vonovia SE (-5,90 Prozent auf 21,06 EUR), Deutsche Bank (-5,00 Prozent auf 30,69 EUR), Heidelberg Materials (-4,76 Prozent auf 165,90 EUR), Rheinmetall (-4,75 Prozent auf 1 058,80 EUR) und adidas (-4,66 Prozent auf 179,15 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 809 871 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,654 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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