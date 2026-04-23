Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 24 135,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 193,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 937,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 22 790,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 24 869,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 21 962,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,75 Prozent nach unten. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 5,71 Prozent auf 52,21 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,00 Prozent auf 303,10 EUR), Continental (+ 0,56 Prozent auf 65,14 EUR), Brenntag SE (+ 0,50 Prozent auf 60,56 EUR) und BASF (+ 0,49 Prozent auf 53,77 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-2,03 Prozent auf 146,78 EUR), Deutsche Bank (-1,37 Prozent auf 27,46 EUR), Fresenius SE (-1,32 Prozent auf 41,82 EUR), Commerzbank (-1,32 Prozent auf 34,36 EUR) und Scout24 (-1,12 Prozent auf 70,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 098 302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 184,163 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at