Schwacher Handel: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr 0,34 Prozent auf 16 950,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 17 007,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 944,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 701,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, bei 15 368,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 433,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,23 Prozent aufwärts. Bei 17 060,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,10 Prozent auf 359,70 EUR), Continental (+ 1,08 Prozent auf 76,50 EUR), BASF (+ 0,77 Prozent auf 45,17 EUR), Commerzbank (+ 0,76 Prozent auf 10,66 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,64 Prozent auf 408,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-1,68 Prozent auf 164,94 EUR), Infineon (-1,21 Prozent auf 33,85 EUR), Siemens Energy (-0,83 Prozent auf 14,39 EUR), Heidelberg Materials (-0,79 Prozent auf 83,14 EUR) und Siemens (-0,78 Prozent auf 163,86 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 305 696 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 196,884 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at