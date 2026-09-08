Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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08.09.2026 17:58:46
Schwacher Handel: LUS-DAX schwächelt schlussendlich
Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 25 987,00 Punkten aus dem Handel.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 799,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 032,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 364,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Wert von 24 569,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,78 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 3,21 Prozent auf 44,69 EUR), Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1 051,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,57 Prozent auf 83,10 EUR), HOCHTIEF (+ 2,34 Prozent auf 446,80 EUR) und Brenntag SE (+ 1,44 Prozent auf 61,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-3,85 Prozent auf 58,45 EUR), Hannover Rück (-2,44 Prozent auf 247,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,88 Prozent auf 161,95 EUR) und Continental (-1,69 Prozent auf 71,18 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 958 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214,312 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,85 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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