Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 07.09.2026 09:28:53

Schwacher Handel: LUS-DAX startet im Minus

Schwacher Handel: LUS-DAX startet im Minus

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,23 Prozent leichter bei 26 013,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26 072,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 817,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 364,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 441,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23 648,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,74 Prozent auf 58,42 EUR), RWE (+ 2,16 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 149,64 EUR), EON SE (+ 1,86 Prozent auf 17,83 EUR) und Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 052,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-1,86 Prozent auf 36,74 EUR), Vonovia SE (-1,83 Prozent auf 18,80 EUR), Scout24 (-1,51 Prozent auf 74,95 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR) und Hannover Rück (-1,23 Prozent auf 257,40 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 385 212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,312 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
01.09.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17,79 1,66% E.ON SE
Hannover Rück 256,20 -1,54% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 76,14 -0,21% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,41 2,96% Infineon AG
QIAGEN N.V. 36,54 -1,72% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 045,60 1,26% Rheinmetall AG
RWE AG St. 59,66 2,37% RWE AG St.
SAP SE 182,02 -1,54% SAP SE
Scout24 74,40 -2,62% Scout24
Siemens Energy AG 148,96 1,29% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,36 -1,20% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,79 -1,73% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 942,00 -0,50%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:12 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen