Schwacher Handel: LUS-DAX startet im Minus

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,23 Prozent leichter bei 26 013,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26 072,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 817,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 364,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 441,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23 648,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,74 Prozent auf 58,42 EUR), RWE (+ 2,16 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 149,64 EUR), EON SE (+ 1,86 Prozent auf 17,83 EUR) und Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 052,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-1,86 Prozent auf 36,74 EUR), Vonovia SE (-1,83 Prozent auf 18,80 EUR), Scout24 (-1,51 Prozent auf 74,95 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR) und Hannover Rück (-1,23 Prozent auf 257,40 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 385 212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,312 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at