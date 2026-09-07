Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|XETRA-Handel im Fokus
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07.09.2026 09:28:53
Schwacher Handel: LUS-DAX startet im Minus
Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,23 Prozent leichter bei 26 013,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26 072,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 817,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 364,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 441,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23 648,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,74 Prozent auf 58,42 EUR), RWE (+ 2,16 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 149,64 EUR), EON SE (+ 1,86 Prozent auf 17,83 EUR) und Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 052,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-1,86 Prozent auf 36,74 EUR), Vonovia SE (-1,83 Prozent auf 18,80 EUR), Scout24 (-1,51 Prozent auf 74,95 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR) und Hannover Rück (-1,23 Prozent auf 257,40 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 385 212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,312 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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