Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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28.09.2026 09:28:56
Schwacher Handel: LUS-DAX startet in der Verlustzone
Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent leichter bei 25 420,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 557,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 397,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 26 564,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 642,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 23 760,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,48 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 1,93 Prozent auf 38,52 EUR), Beiersdorf (+ 1,73 Prozent auf 79,92 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 60,28 EUR), Vonovia SE (+ 1,43 Prozent auf 17,42 EUR) und Scout24 (+ 1,41 Prozent auf 68,30 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-1,54 Prozent auf 140,40 EUR), Infineon (-1,18 Prozent auf 56,04 EUR), HOCHTIEF (-1,06 Prozent auf 393,00 EUR), Siemens (-0,49 Prozent auf 276,95 EUR) und SAP SE (-0,34 Prozent auf 185,28 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 253 023 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,589 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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