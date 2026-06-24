Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht Abschläge

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 1,09 Prozent schwächer bei 24 649,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 939,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 613,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 24 778,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 22 871,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 23 697,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,340 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 4,35 Prozent auf 352,50 EUR), Symrise (+ 2,96 Prozent auf 89,02 EUR), Brenntag SE (+ 2,69 Prozent auf 54,94 EUR), adidas (+ 1,87 Prozent auf 174,30 EUR) und Zalando (+ 1,76 Prozent auf 25,95 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-16,42 Prozent auf 975,00 EUR), RWE (-2,19 Prozent auf 54,42 EUR), EON SE (-2,16 Prozent auf 17,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,93 Prozent auf 44,37 EUR) und Heidelberg Materials (-1,71 Prozent auf 180,55 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 212 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,672 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,09 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at