Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Index-Bewegung
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15.10.2026 12:26:53
Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste
Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 25 195,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 306,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 121,00 Punkten lag.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 444,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 24 992,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 134,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Scout24 (+ 3,93 Prozent auf 76,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,81 Prozent auf 25,99 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 39,22 EUR), Rheinmetall (+ 2,17 Prozent auf 1 004,60 EUR) und Zalando (+ 2,00 Prozent auf 24,44 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-7,93 Prozent auf 50,96 EUR), Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 126,42 EUR), Siemens (-2,89 Prozent auf 267,10 EUR), HOCHTIEF (-2,36 Prozent auf 373,00 EUR) und RWE (-1,56 Prozent auf 58,08 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 651 291 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,701 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,79 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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