Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
09.03.2026 15:58:37
Schwacher Handel: LUS-DAX verliert
Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent tiefer bei 23 293,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 23 351,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 863,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25 023,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 115,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 187,00 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent abwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 1,91 Prozent auf 37,09 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), GEA (+ 1,73 Prozent auf 61,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,76 Prozent auf 39,78 EUR) und RWE (+ 0,23 Prozent auf 52,94 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Continental (-4,94 Prozent auf 60,38 EUR), QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), adidas (-3,71 Prozent auf 137,40 EUR), Vonovia SE (-3,29 Prozent auf 24,95 EUR) und MTU Aero Engines (-3,22 Prozent auf 339,70 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 691 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,683 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|141,15
|-1,05%
|Bayer
|38,13
|4,87%
|Beiersdorf AG
|82,02
|-2,12%
|Continental AG
|61,22
|-3,04%
|Deutsche Bank AG
|27,14
|0,37%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,88
|0,76%
|GEA
|62,90
|3,20%
|MTU Aero Engines AG
|346,30
|-1,40%
|Porsche Automobil Holding SE
|33,04
|-2,02%
|QIAGEN N.V.
|37,23
|-3,14%
|Rheinmetall AG
|1 618,50
|1,86%
|RWE AG St.
|53,84
|2,47%
|SAP SE
|172,96
|-0,21%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,26
|-0,93%
|Vonovia SE
|25,29
|-1,71%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 785,00
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.