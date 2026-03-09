Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

LUS-DAX-Kursentwicklung 09.03.2026 15:58:37

Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

Der LUS-DAX gibt sich am Nachmittag schwächer.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent tiefer bei 23 293,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 23 351,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 863,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25 023,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 115,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 187,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent abwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 1,91 Prozent auf 37,09 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), GEA (+ 1,73 Prozent auf 61,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,76 Prozent auf 39,78 EUR) und RWE (+ 0,23 Prozent auf 52,94 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Continental (-4,94 Prozent auf 60,38 EUR), QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), adidas (-3,71 Prozent auf 137,40 EUR), Vonovia SE (-3,29 Prozent auf 24,95 EUR) und MTU Aero Engines (-3,22 Prozent auf 339,70 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 691 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,683 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

04.03.26 Beiersdorf Sell UBS AG
04.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
04.03.26 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

adidas 141,15 -1,05% adidas
Bayer 38,13 4,87% Bayer
Beiersdorf AG 82,02 -2,12% Beiersdorf AG
Continental AG 61,22 -3,04% Continental AG
Deutsche Bank AG 27,14 0,37% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,88 0,76% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 62,90 3,20% GEA
MTU Aero Engines AG 346,30 -1,40% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 33,04 -2,02% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 37,23 -3,14% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 618,50 1,86% Rheinmetall AG
RWE AG St. 53,84 2,47% RWE AG St.
SAP SE 172,96 -0,21% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,26 -0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 25,29 -1,71% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 785,00 1,40%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

