Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

Der LUS-DAX gibt sich am Nachmittag schwächer.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent tiefer bei 23 293,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 23 351,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 863,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25 023,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 115,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 187,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent abwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 1,91 Prozent auf 37,09 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), GEA (+ 1,73 Prozent auf 61,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,76 Prozent auf 39,78 EUR) und RWE (+ 0,23 Prozent auf 52,94 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Continental (-4,94 Prozent auf 60,38 EUR), QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), adidas (-3,71 Prozent auf 137,40 EUR), Vonovia SE (-3,29 Prozent auf 24,95 EUR) und MTU Aero Engines (-3,22 Prozent auf 339,70 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 691 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,683 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at