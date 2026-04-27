Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Am Montag ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 24 130,00 Punkten aus dem Handel.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 049,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 384,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 22 102,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.01.2026, einen Stand von 24 850,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 22 368,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1,77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 3,60 Prozent auf 251,85 EUR), Commerzbank (+ 2,39 Prozent auf 34,75 EUR), Rheinmetall (+ 2,02 Prozent auf 1 345,80 EUR), RWE (+ 1,33 Prozent auf 60,74 EUR) und SAP SE (+ 1,14 Prozent auf 148,96 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 177,42 EUR), Deutsche Telekom (-2,68 Prozent auf 26,87 EUR), Hannover Rück (-2,57 Prozent auf 265,00 EUR), Merck (-2,46 Prozent auf 109,15 EUR) und Daimler Truck (-2,07 Prozent auf 43,09 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 043 574 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 185,306 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at