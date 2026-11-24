Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,46 Prozent leichter bei 25 284,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 254,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 417,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 150,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 119,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 23 237,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,92 Prozent nach oben. 27 000,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 734,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,18 Prozent auf 38,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,99 Prozent auf 347,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,76 Prozent auf 179,05 EUR) und RWE (+ 0,74 Prozent auf 57,28 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil adidas (-1,25 Prozent auf 166,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,16 Prozent auf 63,22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,96 Prozent auf 57,56 EUR), Bayer (-0,87 Prozent auf 52,52 EUR) und Infineon (-0,84 Prozent auf 48,02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 207 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 207,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at