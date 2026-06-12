Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der LUS-DAX bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr 0,23 Prozent auf 24 555,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24 611,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 495,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 031,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.03.2026, den Wert von 23 509,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 758,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,043 Prozent ein. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 3,55 Prozent auf 317,60 EUR), Deutsche Bank (+ 3,41 Prozent auf 27,88 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,26 Prozent auf 178,90 EUR), Zalando (+ 3,15 Prozent auf 25,89 EUR) und Airbus SE (+ 3,13 Prozent auf 180,80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Brenntag SE (-1,29 Prozent auf 55,20 EUR), Rheinmetall (-0,74 Prozent auf 1 211,00 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 48,56 EUR), Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 244,90 EUR) und RWE (-0,59 Prozent auf 57,16 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 612 525 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 196,969 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at