Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Kursentwicklung 06.01.2026 09:29:54

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus

Der LUS-DAX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,03 Prozent auf 24 846,50 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 838,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 939,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 038,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Stand von 24 453,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 145,00 Punkten auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 4,39 Prozent auf 39,67 EUR), Infineon (+ 2,31 Prozent auf 40,83 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 39,67 EUR), Merck (+ 1,99 Prozent auf 125,60 EUR) und Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 37,14 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil adidas (-5,56 Prozent auf 160,45 EUR), SAP SE (-1,38 Prozent auf 203,35 EUR), Beiersdorf (-0,94 Prozent auf 92,96 EUR), Brenntag SE (-0,80 Prozent auf 49,38 EUR) und Continental (-0,53 Prozent auf 67,36 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 672 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,64 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten