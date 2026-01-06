Volkswagen Aktie
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
06.01.2026 09:29:54
Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus
Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,03 Prozent auf 24 846,50 Punkte.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 838,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 939,00 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 038,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Stand von 24 453,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 145,00 Punkten auf.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 4,39 Prozent auf 39,67 EUR), Infineon (+ 2,31 Prozent auf 40,83 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 39,67 EUR), Merck (+ 1,99 Prozent auf 125,60 EUR) und Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 37,14 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil adidas (-5,56 Prozent auf 160,45 EUR), SAP SE (-1,38 Prozent auf 203,35 EUR), Beiersdorf (-0,94 Prozent auf 92,96 EUR), Brenntag SE (-0,80 Prozent auf 49,38 EUR) und Continental (-0,53 Prozent auf 67,36 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 672 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,64 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
