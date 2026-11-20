Der LUS-DAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 25 149,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 229,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 073,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 25 432,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 956,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 22 916,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27 000,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,42 Prozent auf 37,24 EUR), Hannover Rück (+ 1,39 Prozent auf 292,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 26,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR) und Vonovia SE (+ 1,10 Prozent auf 16,99 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Scout24 (-5,30 Prozent auf 83,15 EUR), Infineon (-4,76 Prozent auf 47,00 EUR), Siemens Energy (-4,10 Prozent auf 121,50 EUR), HOCHTIEF (-3,88 Prozent auf 341,80 EUR) und Siemens (-2,92 Prozent auf 259,10 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 749 199 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 218,935 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at