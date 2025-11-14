Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus

Der MDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,26 Prozent leichter bei 29 237,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 346,716 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,190 Prozent auf 29 554,43 Punkte an der Kurstafel, nach 29 610,57 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 235,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 29 575,58 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,446 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 30 074,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 118,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 474,41 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 13,68 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Bechtle (+ 14,22 Prozent auf 39,84 EUR), Nordex (+ 1,27 Prozent auf 27,08 EUR), Lufthansa (+ 1,26 Prozent auf 7,87 EUR), HELLA GmbH (+ 1,12 Prozent auf 81,00 EUR) und Fraport (+ 1,10 Prozent auf 78,35 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil RENK (-6,13 Prozent auf 63,20 EUR), Delivery Hero (-4,94 Prozent auf 17,11 EUR), Bilfinger SE (-3,98 Prozent auf 95,35 EUR), AUTO1 (-3,58 Prozent auf 24,80 EUR) und TeamViewer (-3,02 Prozent auf 5,79 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 145 476 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 42,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die TUI-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

