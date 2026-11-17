Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,83 Prozent auf 30 276,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 343,895 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,554 Prozent auf 30 359,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 528,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 391,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 115,08 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 30 656,65 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 32 356,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 086,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,27 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 3,07 Prozent auf 32,19 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,44 Prozent auf 48,68 EUR), JENOPTIK (+ 1,06 Prozent auf 36,14 EUR), Evonik (+ 1,04 Prozent auf 21,42 EUR) und RTL (+ 0,79 Prozent auf 32,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LANXESS (-3,96 Prozent auf 12,60 EUR), IONOS (-3,77 Prozent auf 35,74 EUR), Nemetschek SE (-3,50 Prozent auf 61,95 EUR), Ströer SE (-2,94 Prozent auf 37,68 EUR) und Schaeffler (-2,56 Prozent auf 5,33 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 601 082 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,114 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at