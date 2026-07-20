Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Kursentwicklung im Fokus
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20.07.2026 17:58:44
Schwacher Handel: MDAX fällt letztendlich zurück
Am Montag ging es im MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,63 Prozent auf 31 663,07 Punkte nach unten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 350,873 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,379 Prozent leichter bei 31 743,84 Punkten in den Montagshandel, nach 31 864,73 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 31 598,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 027,50 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 638,42 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 31 505,32 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der MDAX mit 31 098,37 Punkten berechnet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,21 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 4,60 Prozent auf 41,40 EUR), PUMA SE (+ 2,16 Prozent auf 29,30 EUR), thyssenkrupp (+ 1,65 Prozent auf 12,01 EUR), CTS Eventim (+ 1,49 Prozent auf 57,90 EUR) und IONOS (+ 1,32 Prozent auf 30,60 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Siltronic (-4,14 Prozent auf 82,25 EUR), Elmos Semiconductor (-3,31 Prozent auf 152,00 EUR), Schaeffler (-3,29 Prozent auf 7,93 EUR), LANXESS (-3,27 Prozent auf 14,81 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,03 Prozent auf 76,90 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 607 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,148 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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