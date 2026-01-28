Schwacher Handel: MDAX gibt am Nachmittag nach

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,25 Prozent schwächer bei 31 650,07 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 372,673 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 31 740,99 Punkte an der Kurstafel, nach 31 727,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31 827,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 424,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,412 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 302,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 236,96 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 26 255,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,16 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 5,00 Prozent auf 29,40 EUR), Aurubis (+ 4,05 Prozent auf 162,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,39 Prozent auf 28,64 EUR), TRATON (+ 2,78 Prozent auf 32,56 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,52 Prozent auf 99,85 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-4,76 Prozent auf 20,00 EUR), Sartorius vz (-3,04 Prozent auf 248,40 EUR), WACKER CHEMIE (-2,93 Prozent auf 69,60 EUR), AUMOVIO (-2,17 Prozent auf 42,30 EUR) und HOCHTIEF (-1,94 Prozent auf 354,40 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 579 265 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,533 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at