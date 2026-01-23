Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|MDAX-Kursverlauf
|
23.01.2026 15:59:04
Schwacher Handel: MDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein
Um 15:42 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 31 604,81 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 365,771 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,144 Prozent auf 31 641,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31 687,04 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 31 747,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 513,05 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,179 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 23.12.2025, den Wert von 30 302,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 010,29 Punkte. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 25 951,24 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUMOVIO (+ 3,99 Prozent auf 44,86 EUR), HENSOLDT (+ 3,65 Prozent auf 86,65 EUR), RENK (+ 3,03 Prozent auf 59,24 EUR), AUTO1 (+ 2,57 Prozent auf 30,28 EUR) und RATIONAL (+ 2,02 Prozent auf 681,50 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil PUMA SE (-9,87 Prozent auf 19,42 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,08 Prozent auf 58,25 EUR), Aroundtown SA (-2,87 Prozent auf 2,51 EUR), Lufthansa (-2,61 Prozent auf 8,74 EUR) und HOCHTIEF (-2,07 Prozent auf 359,00 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 030 080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,048 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,37 erwartet. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,43 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
