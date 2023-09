Schwacher Handel: MDAX letztendlich leichter

Der MDAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 2,24 Prozent) bei 26 575,43 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 243,389 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,531 Prozent auf 27 039,80 Punkte an der Kurstafel, nach 27 184,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 26 575,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 040,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 011,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 26 582,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, bewegte sich der MDAX bei 23 908,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 4,32 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 253,77 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit RTL (+ 0,67 Prozent auf 33,18 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,21 Prozent auf 6,84 EUR), Talanx (+ 0,17 Prozent auf 59,30 EUR), Jungheinrich (+ 0,00 Prozent auf 28,48 EUR) und HOCHTIEF (-0,40 Prozent auf 100,10 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-10,62 Prozent auf 19,27 EUR), Befesa (-6,39 Prozent auf 27,84 EUR), LANXESS (-5,78 Prozent auf 24,92 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-5,42 Prozent auf 34,88 EUR) und HelloFresh (-4,71 Prozent auf 30,72 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 653 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 16,671 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

