Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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MDAX-Kursentwicklung 20.04.2026 09:29:16

Schwacher Handel: MDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Schwacher Handel: MDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Das macht der MDAX am Morgen.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 1,41 Prozent auf 31 501,70 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 379,556 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,917 Prozent tiefer bei 31 659,17 Punkten in den Handel, nach 31 952,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 669,57 Punkte, das Tagestief hingegen 31 500,91 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Der MDAX wies vor einem Monat, am 20.03.2026, einen Stand von 27 796,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der MDAX mit 30 803,23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 27 148,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,68 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 2,40 Prozent auf 18,31 EUR), Nordex (+ 1,23 Prozent auf 46,12 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,13 Prozent auf 94,15 EUR), HENSOLDT (+ 0,42 Prozent auf 81,18 EUR) und Evonik (+ 0,06 Prozent auf 17,00 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Lufthansa (-3,77 Prozent auf 7,77 EUR), AUTO1 (-3,31 Prozent auf 20,42 EUR), Schaeffler (-3,23 Prozent auf 8,40 EUR), Salzgitter (-3,20 Prozent auf 48,74 EUR) und thyssenkrupp (-3,17 Prozent auf 8,97 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 563 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38,071 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUTO1 19,90 -4,42% AUTO1
Evonik AG 17,02 0,29% Evonik AG
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HENSOLDT 80,86 -1,08% HENSOLDT
LANXESS AG 18,39 3,37% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,75 -3,20% Lufthansa AG
Nordex AG 45,66 1,29% Nordex AG
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Salzgitter 48,72 -2,66% Salzgitter
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