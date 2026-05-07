Schwacher Handel: MDAX nachmittags mit Abgaben

Um 15:41 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent auf 31 737,38 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 371,795 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 936,10 Zählern und damit 0,493 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31 779,41 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 32 130,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 735,36 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,25 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, betrug der MDAX-Kurs 28 733,46 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 662,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 171,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,45 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 6,42 Prozent auf 11,28 EUR), Jungheinrich (+ 4,41 Prozent auf 26,98 EUR), Lufthansa (+ 3,50 Prozent auf 8,51 EUR), PUMA SE (+ 2,21 Prozent auf 25,43 EUR) und Knorr-Bremse (+ 1,94 Prozent auf 105,10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LANXESS (-6,92 Prozent auf 16,81 EUR), HENSOLDT (-4,90 Prozent auf 76,82 EUR), RENK (-4,86 Prozent auf 51,73 EUR), FUCHS SE VZ (-4,02 Prozent auf 38,24 EUR) und AUMOVIO (-3,59 Prozent auf 37,55 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 325 213 Aktien gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,803 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at