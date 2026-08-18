Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index-Performance im Fokus
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18.08.2026 15:58:51
Schwacher Handel: MDAX nachmittags schwächer
Um 15:42 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 32 121,09 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 357,803 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,356 Prozent tiefer bei 32 241,91 Punkten in den Handel, nach 32 356,98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 306,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 058,65 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 864,73 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 440,09 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Wert von 30 993,03 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,68 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3,96 Prozent auf 62,95 EUR), Bechtle (+ 1,84 Prozent auf 35,38 EUR), IONOS (+ 1,58) Prozent auf 33,34 EUR), Talanx (+ 1,35 Prozent auf 120,50 EUR) und AUTO1 (+ 1,06 Prozent auf 21,02 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-6,92 Prozent auf 39,26 EUR), Siltronic (-6,68 Prozent auf 83,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,32 Prozent auf 80,15 EUR), Elmos Semiconductor (-5,05 Prozent auf 146,60 EUR) und JENOPTIK (-4,32 Prozent auf 40,78 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 220 130 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,726 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,63 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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