Schwacher Handel: MDAX notiert im Minus

Am Freitag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,04 Prozent auf 32 651,58 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 383,533 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,286 Prozent schwächer bei 32 572,09 Punkten, nach 32 665,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 776,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 541,25 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0,033 Prozent zu. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 31 331,71 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Wert von 28 423,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 120,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,40 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 7,30 Prozent auf 17,05 EUR), Evonik (+ 5,30 Prozent auf 16,09 EUR), Nordex (+ 5,02 Prozent auf 47,66 EUR), JENOPTIK (+ 4,50 Prozent auf 46,00 EUR) und Ströer SE (+ 3,78 Prozent auf 36,24 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AUTO1 (-3,19 Prozent auf 24,92 EUR), TRATON (-3,18 Prozent auf 32,84 EUR), TUI (-2,80 Prozent auf 7,15 EUR), Nemetschek SE (-2,38 Prozent auf 53,35 EUR) und Sartorius vz (-2,16 Prozent auf 212,40 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 976 384 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,885 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at