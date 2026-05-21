Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent auf 31 797,66 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 369,252 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,047 Prozent leichter bei 31 842,77 Punkten, nach 31 857,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 863,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 792,24 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,98 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 31 347,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 31 823,39 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 30 442,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,64 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2,55 Prozent auf 90,04 EUR), RENK (+ 2,32 Prozent auf 48,92 EUR), Ströer SE (+ 2,25 Prozent auf 35,42 EUR), Porsche vz (+ 1,37 Prozent auf 45,86 EUR) und Schaeffler (+ 1,23 Prozent auf 9,02 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bilfinger SE (-2,81 Prozent auf 86,35 EUR), Delivery Hero (-2,60 Prozent auf 31,44 EUR), TAG Immobilien (-2,41 Prozent auf 14,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,16 Prozent auf 45,90 EUR) und AUTO1 (-1,08 Prozent auf 20,12 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 179 108 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,526 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at