Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,31 Prozent auf 29 640,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,598 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,032 Prozent auf 29 723,24 Punkte an der Kurstafel, nach 29 732,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29 640,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 735,80 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0,367 Prozent zurück. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 29 204,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 146,41 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, lag der MDAX bei 26 929,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 15,25 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 6,07 Prozent auf 45,44 EUR), United Internet (+ 1,04 Prozent auf 25,34 EUR), Nordex (+ 0,98 Prozent auf 28,78 EUR), Talanx (+ 0,82 Prozent auf 110,20 EUR) und Lufthansa (+ 0,80 Prozent auf 8,02 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Delivery Hero (-5,34 Prozent auf 21,44 EUR), Sartorius vz (-2,54 Prozent auf 245,60 EUR), CTS Eventim (-1,64 Prozent auf 77,90 EUR), TUI (-1,47 Prozent auf 7,92 EUR) und LANXESS (-1,17 Prozent auf 16,91 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 311 289 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,072 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index weist die RTL-Aktie mit 17,04 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at