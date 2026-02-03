Schwacher Handel: MDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Letztendlich schloss der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 31 503,58 Punkten ab. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 367,620 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,477 Prozent auf 31 662,48 Punkte an der Kurstafel, nach 31 512,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 769,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 398,81 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 30 979,74 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 29 835,06 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 26 388,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,69 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 30 597,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 7,71 Prozent auf 252,90 EUR), thyssenkrupp (+ 5,95 Prozent auf 11,84 EUR), TRATON (+ 5,78 Prozent auf 35,14 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,48 Prozent auf 101,10 EUR) und Aurubis (+ 3,33 Prozent auf 167,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUTO1 (-8,15 Prozent auf 26,60 EUR), Nemetschek SE (-6,24 Prozent auf 72,10 EUR), Ströer SE (-4,87 Prozent auf 32,25 EUR), TeamViewer (-4,39 Prozent auf 5,45 EUR) und IONOS (-3,64 Prozent auf 26,50 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 892 246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,36 zu Buche schlagen. Mit 8,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at