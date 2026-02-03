Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Kursentwicklung 03.02.2026 17:59:22

Schwacher Handel: MDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Schwacher Handel: MDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Zum Handelsschluss herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Letztendlich schloss der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 31 503,58 Punkten ab. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 367,620 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,477 Prozent auf 31 662,48 Punkte an der Kurstafel, nach 31 512,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 769,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 398,81 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 30 979,74 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 29 835,06 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 26 388,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,69 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 30 597,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 7,71 Prozent auf 252,90 EUR), thyssenkrupp (+ 5,95 Prozent auf 11,84 EUR), TRATON (+ 5,78 Prozent auf 35,14 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,48 Prozent auf 101,10 EUR) und Aurubis (+ 3,33 Prozent auf 167,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUTO1 (-8,15 Prozent auf 26,60 EUR), Nemetschek SE (-6,24 Prozent auf 72,10 EUR), Ströer SE (-4,87 Prozent auf 32,25 EUR), TeamViewer (-4,39 Prozent auf 5,45 EUR) und IONOS (-3,64 Prozent auf 26,50 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 892 246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,36 zu Buche schlagen. Mit 8,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

mehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AG

mehr Analysen
04.02.26 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.02.26 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 166,40 0,06% Aurubis
AUTO1 25,62 0,31% AUTO1
Evonik AG 14,07 0,00% Evonik AG
IONOS 25,65 -0,58% IONOS
Nemetschek SE 72,50 0,62% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,30 0,32% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 242,30 -0,12% Sartorius AG Vz.
Ströer SE & Co. KGaA 33,05 0,15% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 5,55 -0,18% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,90 0,09% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 93,00 -0,43% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TRATON 36,22 0,00% TRATON
TUI AG 9,20 -0,54% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 524,63 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen