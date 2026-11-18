Am Mittwoch ging es im MDAX via XETRA schlussendlich um 0,75 Prozent auf 29 920,96 Punkte nach unten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 342,371 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,142 Prozent tiefer bei 30 104,47 Punkten, nach 30 147,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 30 228,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 856,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der MDAX bei 30 656,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 839,83 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 28 493,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 3,42 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 4,95 Prozent auf 55,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,63 Prozent auf 48,44 EUR), LEG Immobilien (+ 2,26 Prozent auf 49,84 EUR), AIXTRON SE (+ 1,79 Prozent auf 31,88 EUR) und Sartorius vz (+ 1,20 Prozent auf 295,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil DEUTZ (-16,56 Prozent auf 7,66 EUR), Nemetschek SE (-5,82 Prozent auf 57,40 EUR), Aurubis (-5,31 Prozent auf 126,60 EUR), thyssenkrupp (-2,97 Prozent auf 11,27 EUR) und RTL (-2,69 Prozent auf 30,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 938 706 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,595 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at